Valley Elementary has announced its honor roll for the third nine weeks. Students making the honor roll included:
Third grade
All As
Abram Baldridge, Ellie Baldridge , Ashton Childers, Ben Estep, Will Hall, McKenna Haney, Sophie Hughes, Sadie Justice, Lennon Kiser, Elizabeth Little, Cooper Little, Aja Martinez, Easton Napier, Maggie Osborne, Braxton Ratliff, Kylee Ratliff, Liam Ratliff, Noah Reynolds, Rowan Steffey, Natalie Stiltner, Auria Tackett, Jace Thornsberry, Leah Varney, Summer West, Aubree White
B or Better
Phoenix Adams, Blake Adams, Bentley Adkins, Eli Bentley, Teagan Bentley, Chelsea Blackburn, Aria Brown, Braxton Brown, Elayna Causey, Laura Chapman, Addison Childers, , eland Cyrus, Joanna Damron, Liam Day, Amilya Gibson,
Lucas Harper, Skylar Harris, Kynzie Harris, Atticus Harris, Cass Harris, Kylie Horne, Jocelyn James, Jeremiah Linville, Alexis Little, Gabe McPeek, Chance Morrison, Waylon Phillips, Paxton Ramsey, Paisley Ratliff, Amelya Robinson, Makinley Robinson, Jacequeline Shannon, Audrey Smallwood, Khi Smith, Kellan Stephens, Jaxon Tackett, Faithlynn Tackett, Caylee Tackett, Kolton Taylor, Aaron Thomas, Dominic Trump
Fourth grade
All As
Elin Bartley, AJ Elswick, Parker Hall, Macey Johnson, Shaddix Kiser, Connor Mullins, Lincoln Varney, Bentley Woods
B or Better
Kinsley Adams, Alivia Adkins, Connor Blackburn, Maci Cavins, Kye Coleman, Olivia Damron, Rylan Damron, Kalob Damron, Huxley Dotson, Trenton Ellis, Mason Harper, Will Harper, Malachi James, Madalyn Johnson, Stella Johnson, Jaylan Johnson, Chloe Kiser, Kinsley Kiser, Sadie Looney, Natalee Lovara, Haleigh Maynard, Madeline Miller, Cory Mills, Zayden Morrison, Samuel Mullins, Hunter Neff, Ethan Newsome, James Pickett, Zoey Poe, Addisyn Price,
Jace Robinson, Travis Rowe, Isabella Salyers, Kathan Sherrill, Aiden Stumbo, Brycen Sullivan, Landyn Thacker, Perry Thacker, Killian Treasure, Tyler Trump, Dakota West, Jaxen Whitt, Ella Wolford, Damian Woodward,
Fifth grade
All As
Jaxton Adkins, Bronx Bartley, Rylan Bentley, Reece Edmonds, Kolten Kiser, Maggie Little, William Rauth, Alyssa Smith, Maxwell Tackett, Lily Varney
B or Better
Jake Adkins, Maegan Belcher, Jahleel Burgess, Aaron Childress, Lyonessa Collier, Kylee Combs, Brayden Compton, Audrey Compton, Ashton Elswick, Hunter Elswick, Cameron Johnson, Jett Johnson, Kennedi Justice, Kiya Knott, Hudson Lilly, Connor Matthews, Americus Niebel, Ariana Oney, Cody Perkins, Connor Staton, Channing Thacker, Gracie Woodward, Isaac Worrix, Elaine Younce
Sixth grade
All As
Riley Atkinson, Carly Bartley, Jackson Belcher, Michael Belcher, Kaylie Bowersock, Macy Compton, Kenadee Damron, Gabriel Denison, Johuanna Ellis, Allison Evans, Addison Hall, Noah Hall, Grace Hall, Kylie Hamilton, Wesley Hamilton, Hayden Hudson, Alyce Johnson, Justin Johnson, Korbin Johnson, Miles Johnson, Reagan Justice, Morgan Miller, Brooks Napier, Tristan Robinson, Gracen Stanley, Alyssa Tackett, Garron Tackett, Kaleb Tackett, Brady Thompson, Gavin Thompson
B or Better
Tierstyn Adams, Hadley Branham, Andrew Casebolt, Kaylee Coleman, Brody Epling, Nicholas Fleming, Karleigh Friend, Kinley Howell, Zoey Little, Audrey McPeek, Kilei Messersmith, Parker Newsom, Keegan Newsome, Elijah Tackett, Gracie Tackett, Carmen Waddles, Tayleigh Yates
Seventh grade
All As
Avery Adkins, Faith Adkins, Noah Baldridge, Lindsay Baldwin, Tyler Bartley, Kourtlyn Bell, Maycie Bentley, Nevaeh Bentley, Braylee Bentley, Daylan Bowen, Cameron Burke, Dalson Cable, Isabella Cain, Greyson Casebolt, Dela Caudill, Luke Collins, Hayleigh Damron, Lindsey Damron, Harrison Fields, Jase Hall, Logan Hall, Luke Hall, Ethan Johnson, Alijah Keene, Rachael Lester, Abigail Little, Seth Little, Luke Moore, Liam Mullins, Charlie Nikken-Damron,
Aubrey Perkins, Brady Raleigh, Noah Raleigh, Elijah Ratliff, Victoria Ratliff, Sabrina Roberts, Ian Robinson, Sadie Robinson, Ethan Rose, Ryan Rutherford, Alasondra Ryan, Hanna Slone, Scarlett Smallwood, Parker Smith, Kinley Stephens, Haylee Stewart, Dylan Swiney, Colten Varney
B or Better
Easton Balser, Brayden Bartley, Kennedy Bell, Ethan Blackburn, Tallon Bolden, Mark Bowling, Skyler Bowling, Nevaeh Campbell, James Causey, Jazmine Chaffin, Rachel Chaffins-Branham, Jackson Childers, Lexi Coleman, Adam
Coleman, Kaydence Dotson, Kaden Elswick, Aleena Fleming, Courtney Fleming, Jordin Forney, Evan Gunter, Carsten Hall, Kaylie Hamilton, Zach Hamlin, Kaci Hampton, Gavin Holbrook, Kelsey Holbrook, Jordy Johnson, Christian Keene, Pamela Marshall, Aldrin Martinez, Kameron Meade, Elijah Moran, Brayden Mullins, Skylur Newsome, Kayla Roberts, Graci Stamper, Layla Stratton, Eric Tackett, Jacie Tackett, Kaylee Tackett, Nevaeh Tackett, Zachary Tackett,
Tanner Thacker, Brody Waddles
Eighth grade
All As
Emily Atkinson, Aubree Bailey, Jonah Bartley, Gracie Bryant, David Johnson, Taryn Kiser, Tanner Maynard, Kylie Meade, Kaylee Moore, Preston Mullins, Kara Newman, Josh Newsome, Skylah Nichols, Sophie Reed, Natalie Roberts, Bailey Slone, Gavin Tackett, Braden Thacker, Bryleigh Thompson, Nina Tucker
B or Better
CJ Bartley, Jayden Bentley, Rebekah Bentley, Marissa Bentley, Phillip Bowling, Brayden Branham, Izzy Causey, Renee Childs, Shayne Collier, Jordan Collins, Jackson Damron, Jacob Estep, David Hunt, Ella Johnson, Sadie Johnson, Phillip Justice, Caden Justice, Andi Keene, Ethan Mills, Andi Muncy, Ean Ratliff, Shayla Roberts, Macon Robinson, Meredith Shannon, Cheyenne Stanley, Cayden Stanley, Anthony Tackett, Lexi Tackett, Trever Trump, Zach West, Max Wolford, Zaiden Worrix