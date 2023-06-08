Gary Fields, principal at Mullins School, has announced the fourth nine weeks honor roll for the 2022-2023 school year.
Third grad
All A: James Beebe, Archer Charles, Charlotte Gilliam, Shelby Good, Jazlyn Gooslin, Emilea Mayor, Rylan McNemar, Coleton Ratliff, Brody Sanders, Kinley Slone, John Strouth, Savannah Tackett, Rylea Tackett, Leah Thacker, Mallorie Thompson, Dylan Yoder.
A Average:
Montana Adams, Steven Gerhard, Chanceton Lawson, Colt Myers, JT Plymale, Brayden Prater, Parker Ramirez, Gunner Robinson, Sarah Robinson, Ava Tackett-Justice, Kevin You.
B Average: McKinley Blackburn, Ashton Boyd, Layne Childers, Alexis Deboard, Zachariah Diddle, Makayla Edmonds, Sawyer Hamilton, Brayden Harris, Isabella Hendricks, Lorgan Hernandez, Elijah Justice, Gabriel Kelly, Braxton Longstreath, Gracie Newsom, Grayson Perry, Shawn Ratliff, Jessie Reed, Jalynn Seal, Reece Smith, Zoey Stanley, Spencer Stevens, Amyah Swiney.
Fourth grade
All A: Timothy Akers, Jensen Begley, Maddix Bevins, Piper Burchett, Saida Dale, Lillian Daniels, Aidan Hicks, Blair Iricks, Peyton Knausz, Jai’lynn Lewis, Hudson Morgan, Kylie Morley, Kenneth Peyton Mounts, Amy Runyon, Fiona Slone, Eli Sturgill, Bentlee Zeller.
A Average: Maggie Adkins, Addison Bailey, Braxton Blackburn, Damien Boyd, Joseph Charles, Whitney Clark, Emma Coleman, Connor Eversole, Nelia Fleming, Jenna Forsyth, Easton Hall, Bryce Harris, Skylorr Hegedus, Baileigh Ramsey, Isabella Ratliff, Ella Robinette, Alyssa Scott, Isabella Stapleton, Cameron Tackett, Gracie Ward, Sophia White, Charles Whitt, Zaelan Wideman, Samantha Williams.
B Average: Skye Adkins, Isabella Bailey, Colton Branham, Kent Branham, Madison Case, Brently Caudill, Ashton Caudill, Kaden Conley, McKenzie Crow, Brantley Edmonds, Brylee Goff, Bayleigh Hall, Peyton Hall, Ishmeal Hamilton, Landon Hamilton, Ava Harrison, Mollie Harvey, Gunnar Ison, Carli Jones, Kaelem Justice, Gabriel Keen, Raylond King, Aidan Lamb, Laveah Mason, Taylin McCoy, Mckenzie Moore, Kain O’Connor, Kierra Patterson, Samantha Williams, Aurora Younce.
Fifth grade
All A: Ruby Adkins, Kamryn Akers, Kyndal Akers, Faith Akwari, Alyssa Bentley, Bretton Bentley, Addison Blackburn, Lucas Blankenship, Noah Boyd, Cooper Brown, Aryana Chaney, Ethan Chapman, Victoria Donner, Jackson Fields, Brooklynn Garrett, Addison Hall, Annabelle Hamilton, Jaxon Holloway, Carson Huffman, Andrew Hunt, Jameson Justice, Macie Justice, Jessa Johnson, Julia Johnson, Mica Keathley, Corbin Looney, Danica Martin, Ford Miller, Jonah Moon, Maddox Morgan, Giana Perrin, Alexis Ratliff, Evelyn Reffitt, Levi Scott, Catherine Slone, Khloe Slone, Austin Taylor, Laken Taylor, Isabella Thacker, Claire Upchurch, Gabe Varney, Gwyneviere Wells, Hadley Wright, Sophia Young.
A Average: Stormi Adkins, James Akers, Chase Bearden, Devon Begley, Dylan Begley, Avery Carlisle, Edmond Damron, Mischa Gilley, Madison Habern, Bentley Hall, Malysha Hendricks, Logan Hopkins, Peyton Jewell, Lexie Justice, Piper Manns, Sydney McCoy, Charlotte Misczenski, Kylen Roger, Carlee Ross, Gunner Spears, Mylee Williams.
B Average: Boston Bentley, Greyson Chaney, Ryder Coleman, Malachi Eversole, Daimon Griffey, Ida Hall, Mason Hall, Partick Jarrell, Karmen Johnson, Hallie Justice, Kyle Lamb, Timmy Lemaster, Julian Mace, Jonathan Newsom, Magnolia Reffitt, Macie Rogers, Elijah Rose, Easton Salisbury, Kennedy Stevens, Landon Thacker, Braeden Wilson.
Sixth grade
All A: Otis Adkins, Billy Akers, Braelin Bentley, Jaylin Brown, Joshua Isaiah Brown, Garryl Chapman, Cayden Coleman, Aubrey Crum, Kenley Crum, Melvia Joshlynn Habern, Nolan Hall, Caden Hamilton, Sydney Hamilton, Courtney Hartsock, Caleb Isaac, Logan Justice, Emiley Keene, Elijah Kelly, Landon King, Colton Lester, Zeth Newsome, Mason Prater, Madalyn Ramirez, Alyssa Rogers, Makayley Simpkins, Landon Slone, Alleah Smith, Kamron Smith, Shane Smith, Kinley Snodgrass, Riley Snodgrass, Mastin Thacker, Lucy Thompson, Abigayle Wakeland.
A Average: Dominic Bearden, Johonna Caines, Charity Cline, Peyton Collins, Brayden Conn-Gooslin, Keaton Estoll, Luke Fleming, Keygun Ford, Aiden Griffey, Randaesha Hamilton, Aaden Hartsock, Randall Lawson, Trey Lindon, Caleb Martin, Robert Greyson Messersmith, William Tyler Moore, Kinley Mullins, Jace Parsons, Jayla Parsons, Mackenzie Ramsey, Macie Ratliff, Maci Shalley, Jaxon Smith, Kenneth Smith, Ryson Smith, Makayla Vanover, Noah Wakeland, Hershel Ethan Webb, Silas Wilson.
B Average: Kaitlynn Chaney, Bradley Hall, Justin C. Kidd, Kylie Logan, Casen Phillips, Macie Tackett.
Seventh grade
All A: Josh Adkins, Emma Baisden, Andrew Brewer, Clarissa Charles, Katlyn Clark, Kendall Cox, Hayleigh Crum, James Crum, Callie Davis, Adrienne Diddle, Brody Fields, Jonah Hicks, Gracie McCoy, Lauryn Moon, Colton Ratliff, Layla Ratliff, Daisy Scott, Makenna Smith, Dalton Sullivan, Addison Thompson.
A Average: Ayden Browning, Jason Charles, Lillian Coleman, Jasper Damron, Braxton Dewitt, Mykaylah Hart, Cheyenne Leeper, Kaileigh Moss, Isabella Stevens.
B Average: Eddie Ashby, Tamia Boykins, Chloe Chaney, Kaden Branham, Collin Eversole, Brennan Hamilton, Porscha Hamilton, Kylee Jude, Ian Lamb, Jacob Lynch, Aiden Murphy, Conner Price, Brayden Robertson, Zachary Scott, Hailey Slone, Lily Thacker, Braylon Wagner, Rylan Whitehead.
Eighth grade
All A: Ryan Chapman, Gracie Coleman, Chloe Compton, Grant Hall, Alexis Hart, Natalie Isaac, Sarah Justice, Caden Lawson, Christiana Mullins, Jasmine Parsons, Briana Prater, Lincoln Ratliff, Katie Smith, Ava Stevens, Molly Tackett, Levi Williams, Lydia Williams.
A Average: Brody Akers, Bobby Biliter, Ethan Carer, Maddie Hall, Sahnia Linton, Peyton Mullins, Hayden Owens, Emma Prater.
B Average: Hunter Allen, Taylor Byron, Jacob Charles, Elizabeth Donner, Ashton Golliher, Aiden Harrison, Cliston Jude, Emily Justice, Cooper Justice, Jadyn Looney, Noah Ratliff, Cydney Snodgrass.